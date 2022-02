Zielinski: “Spalletti è un maestro e dobbiamo seguirlo fino in fondo. Scudetto? Abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci”

Piotr Zielinski, attraverso un’intervista a Radio Kiss Kiss, ha parlato del momento del Napoli: “Sono contento di quello che sto facendo, Spalletti ci dà una grande mano, è un maestro e noi dobbiamo seguirlo fino in fondo, così ci toglieremo tante soddisfazioni. Scudetto? Come dico sempre, noi siamo un ottimo gruppo, abbiamo tanti giocatori forti e dobbiamo crederci. Perché no? Ci sono tanti punti in palio, faremo di tutto per realizzare i nostri sogni e quelli dei napoletani”.

FOTO: Twitter Napoli