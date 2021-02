Zielinski, sostenuto l’esame B2 per l’ottenimento della cittadinanza italiana

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che proprio giovedì ha aperto le marcature dell’inutile 2-1 contro il Granada, e segnando il gol più veloce dei partenopei in Europa, ha compiuto un passo importante per la sua permanenza in Italia: il polacco ha sostenuto l’esame B2 per la cittadinanza. Come infatti riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Zielinski nella giornata di ieri ha sostenuto l’esame B2 di italiano alla Federico II.

Foto: Sun scottish