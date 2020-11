Zielinski: “Sono felice del mio ritorno in Nazionale, mi sento meglio”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli e della Nazionale polacca, dopo i 45′ minuti giocati nell’amichevole di ieri con la vittoria contro l’Ucraina, ha parlato alla stampa polacca: “Oggi non è stato sicuramente facile, adesso mi sento sempre meglio. Ho giocato nella formazione titolare e sono uscito al 45′, non volevamo rischiare anche se ero pronto per giocare ancora. Rispetto la decisione dell’allenatore, sono felice di quello che ho ottenuto e di essere ritornato in nazionale. Siamo soddisfatti della vittoria, il rivale ha un certo valore, ma abbiamo margini di miglioramento. Il risultato è stato positivo, ma il gioco ha lasciato un po’ a desiderare.”

Foto Daily Express