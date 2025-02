Zielinski: “Sono arrivato all’Inter per vincere. La mia sfida più grande? L’anno di Euro 2016”

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha presentato l’importante sfida di stasera contro la Fiorentina nel consueto MatchDay Programme, sui canali ufficiali del club nerazzurro.

“Con mio padre, fin da piccolo, mi sono allenato molto sulla tecnica e questo mi ha aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Lavorando duro, credendoci e dando il massimo credo che si possano raggiungere grandi obiettivi. Sono sempre stato molto determinato, con quella stessa determinazione sono arrivato all’Inter per vincere. L’amore per il calcio nasce da mio padre e dai miei fratelli, ho una famiglia molto sportiva. Mio padre giocava a calcio, quando ero piccolo seguivo sempre in campo i miei fratelli più grandi e volevo essere bravo come loro. Quando torno a casa e rivedo i campetti dove giocavo da bambino, mi sento orgoglioso di quello che ho fatto. Tra i momenti più importanti della mia carriera metto sicuramente il primo gol in Serie A e il primo con la Polonia”.

La leggenda nerazzurra che vorrebbe sfidare: “Ronaldo il Fenomeno, uno dei più grandi nella storia del calcio. Sarebbe stato bellissimo affrontarlo o vederlo giocare dal vivo”.

La sfida più grande: “L’anno degli Europei 2016, un periodo non semplice in cui sentivo di dover dimostrare di poter diventare un grande giocare, poi negli anni sono maturato e mi sono dimostrato all’altezza”.

L’arrivo all’Inter: “Il giorno della presentazione è stato un momento importante della mia carriera. L’Inter è un grandissimo club e, per un ragazzo che arriva da una piccola città come me, è motivo di grande orgoglio e felicità. Una grandissima motivazione per dare il mio contributo per vincere con questa maglia”.

La Nazionale: “Per me è un orgoglio e un privilegio giocare per la Polonia. Quest’estate negli Europei sono stato anche capitano, ha significato tantissimo”.

La famiglia: “Per me è tutto, mia moglie e mio figlio sono sempre con me e mi danno tanta forza. Anche i miei genitori e i miei fratelli sono fondamentali”.

