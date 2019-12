Zielinski: “Siamo con Ancelotti, ma noi non decidiamo nulla”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genk e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions: “Ancelotti? Gli abbiamo fatto i complimenti, come al solito, dopo ogni partita lo facciamo. Noi pensiamo a scendere in campo, il mister è il numero uno, ma noi pensiamo a noi. Io penso sempre al campo, i miei compagni pure. Solo questo conta, noi non decidiamo niente. Siamo sempre con lui, è una grandissima persona e un grandissimo allenatore”, ha chiuso Zielinski.

Foto: Twitter ufficiale Napoli