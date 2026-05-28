Zielinski: “Se fossi andato all’Al-Ahli non avrei mai giocato la finale di Champions, ho avuto 2-3 occasioni per lasciare l’Italia”

28/05/2026 | 18:30:34

Piotr Zielinski ha parlato a Prawda Futbolu: “Nel corso della mia carriera ho avuto due o tre occasioni per lasciare l’Italia, ma ho sempre avuto la consapevolezza che qui con la mia famiglia stavamo bene. Qui non ci mancava nulla. Credo che alla fine sia stato questo a farmi decidere: il desiderio di competere, di vivere un’esperienza nuova. Ho avuto l’opportunità di giocare la finale di Champions League. Se fossi andato all’Al-Ahli, non avrei mai potuto vivere un’esperienza del genere. Abbiamo preso quella decisione, anche se non nego che i soldi sono un fattore importante. Per due giorni abbiamo pensato: ‘Andiamo, facciamo le valigie’, ma poi i nostri piani sono cambiati. Alla fine, io e la mia famiglia abbiamo deciso che la cosa migliore fosse continuare a giocare in Europa”.

foto insta zielinski