Zielinski: “Se fischiano rigori del genere devono assegnarne 10 a partita”

09/12/2025 | 23:35:23

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Sky a fine gara dopo la sconfitta contro il Liverpool.

Queste le sue parole: “Siamo delusi e arrabbiati, ci è mancato qualcosina davanti per mettere la palla dentro. Le decisioni arbitrali, non lo so. Dal campo non sembrava mai fallo, purtroppo se fischiano questi falli allora saranno tutti rigori tra poco, ne daranno 10 a partita”.

Foto: sito Inter