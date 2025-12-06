Zielinski: “Ruberei l’intelligenza di Mkhitaryan. Mi hanno insegnato a non mollare mai”

06/12/2025 | 11:00:04

Zielinski ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter prima della partita contro il Como: “La tecnica è una cosa su cui ho sempre lavorato molto. Fin bambino ho allenato entrambi i piedi perché volevo diventare un giocatore completo, questa è sempre stata la mia filosofia. Cosa ruberei ai compagni? Dovrei prenderne diverse, ma dico l’intelligenza calcistica di Mkhitaryan. L’insegnamento più importante? È quello di non mollare mai: è un insegnamento fondamentale che si impara solo con il tempo e l’esperienza”.

foto insta zielinski