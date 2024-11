Zielinski: “Inzaghi mi sta dando più chance e ne sto approfittando. La mia forma sta migliorando”

Direttamente dal ritiro della Nazionale polacca, Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha così parlato in conferenza stampa: “La mia forma sta migliorando. Sto avendo più opportunità dall’allenatore e io approfitto di queste opportunità. Ruotiamo bene perché abbiamo diversi ottimi centrocampisti. Ne sono felice perché faccio di tutto per giocare il più possibile e i risultati si vedono. È un grande orgoglio e un onore essere ancora una volta il capitano della Nazionale, quindi ne sono felice”.

Sull’assenza di Lewandowski: “La sua assenza ci addolora, ma gli auguriamo buona salute e che possa tornare a sua disposizione il prima possibile. Qualcuno deve prendere il suo posto. Sicuramente abbiamo giocatori che hanno le qualità per farlo e ci daranno la loro qualità, grazie alla quale l’assenza di Robert sarà meno visibile. Questa non è la prima volta che Robert subisce un infortunio, ecco perché l’allenatore convoca così tanti giocatori. Abbiamo grandi attaccanti che aspettano la loro occasione e ora ci saranno due partite in cui potranno dimostrare la loro qualità e sarà sicuramente così”.

.Foto: Instagram Zielinski