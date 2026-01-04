Zielinski: “Fisicamente non ho più dolori, Chivu mi ha dato libertà e voglia di divertirmi”

05/01/2026 | 00:00:48

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo il successo contro il Bologna: “La partita l’abbiamo preparata benissimo, poi in campo abbiamo rispettato quanto provato in settimana: non era facile, il Bologna ci ha messo spesso in difficoltà. Ma siamo contenti dei tre punti, grande partita. Il mio segreto quest’anno? Fisicamente non sento più dolori, sono contento: Chivu mi ha dato fiducia e libertà e voglia di divertirmi mostrando le mie qualità. Devo sempre migliorare dando supporto alla squadra. Che ruolo preferisco? Io preferisco mezzala, però ultimamente Chivu mi ha usato regista e mi sto trovando bene: quando ha bisogno di me in quel ruolo, sarò sempre pronto a dare il mio contributo. Ma la mezzala sinistra è la posizione che mi piace di più. Chivu ci dà libertà, le mezzali quando si abbassano vogliono creare spazio nella metà campo per palleggiare o favorire gli attaccanti. C’è qualità e libertà, la squadra gira bene”.

foto x inter