Zielinski: “Dovevamo essere più cattivi dopo l’1-0. Adesso dobbiamo dare il massimo in campionato”

Piotr Zielinski centrocampista del Napoli ha così analizzato la partita contro il Granada ai microfoni di Sky Sport: “Dopo il primo gol dovevamo aggredire di più ed essere più cattivi per fare gol. eravamo superiori ai nostri avversari ma abbiamo subito gol e ci ha complicato la partita. nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni per segnare ma le abbiamo sprecate. C’è amarezza per l’uscita ai sedicesimi. Per tutti: giocatori, società, i nostri tifosi che ci hanno caricato anche oggi. Purtroppo non siamo riusciti a superare il turno. Ora pensiamo al campionato e cerchiamo di conquistare la miglior posizione possibile per tornare a giocare in Europa l’anno prossimo”.

Su cosa bisogna fare adesso: “Bisogna vincere le partite il più possibile. Ora è rimasto solo il campionato, non ci resta che dare il massimo. Siamo in emergenza, speriamo che tornino presto gli altri. Ora c’è il Benevento e dovremo conquistare per forza i tre punti. Guardiamo avanti”.

