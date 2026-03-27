Zielinski: “Con i problemi fisici è tutto a posto, in campo cerco di essere prudente”

27/03/2026 | 13:00:39

Intervistato da TVP Sport, Piotr Zielinski ha parlato dopo la vittoria della sua Polonia contro l’Albania, tornando anche sulla sostituzione avvenuta nei minuti finali e che ha allertato anche l’Inter: “Con la mia salute e i problemi fisici è tutto a posto. Un anno fa ho avuto problemi muscolari, quindi ogni volta che entro in campo cerco di essere prudente. Ho corso molto e chi è entrato al posto mio ha potuto dare di più in fase difensiva. Possiamo solo essere felici di avere tanti bravi ragazzi”.

Foto: Instagram Zielinski