Zielinski: “Chi gioca meno deve dare segnali positivi a Inzaghi”

03/05/2025 | 20:40:27

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Hellas Verona: “Ho cercato di dare il mio contributo a questa grande stagione ma ho sofferto tanto gli infortuni, soprattutto l’ultimo. Spero di ritrovare al più presto la forma per queste ultime partite di campionato e Champions League cercando di fare il massimo. Stasera sarà molto importante, non solo per me ma per chi gioca meno. Dobbiamo dare segnali positivi al mister, abbiamo partite importanti e dobbiamo farci trovare pronti”.

Foto: Instagram Zielinski