Zielinski apre, Lewandowski chiude e scoppia in lacrime: 2-0 Polonia. E Szczesny para un rigore

Termina per 2-0 a favore della Polonia ai danni dell’Arabia Saudita la sfida del girone C. Tre punti importanti per la Polonia che si avvicina sempre di più alla qualificazione. Primo tempo a ritmi altissimi, pieni di capovolgimenti di fronte. La Polonia parte fortissima, pressa, lotta ed è cinica sotto porta. Al 38′ minuto Lewandowski pesca a rimorchio Zielinski, che in area si scaraventa sul pallone e tira una sassata imprendibile per il portiere saudita. Dopo il gol subito c’è subito la reazione della squadra di Renard, l’arbitro concede un rigore, forse generoso, all‘Arabia Saudita ma Al Dawsari si fa ipnotizzare da Szczensy che è fenomenale sia sul rigore che sulla ribattuta e salvando così il risultato.

Nella ripresa la Polonia attacca principalmente in contropiede, la traversa però nega la gioia del gol sia a Milik che a Lewandowski. L’Arabia ci prova in più occasioni ma sempre attento l’estremo difensore polacco. Al 82′ minuto la maledizione della rete ai Mondiali del capitano polacco finisce. Lewandowski approfitta dell’errore di Al Malki, il centravanti del Barcellona si appropria della sfera e batte col piattone Al Owais.

Foto: Twitter Fifa