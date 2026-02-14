Zielinski al 90′ regala i 3 punti all’Inter. Juve battuta 3-2

14/02/2026 | 22:45:35

L‘Inter vince un derby d’Italia che porterà a infinite polemiche. Battuta la Juventus 3-2.

Subito bei ritmi al Meazza. La Juve approccia meglio la gara. Al 16′ assurdo vantaggio dei padroni di casa, un cross innocuo di Luis Henrique deviato da Cambiaso che mette fuori un causa Di Gregorio già per terra e che non riesce col piede a evitare il gol. Errore evidente del portiere. E’ 1-0 Inter.

La Juve reagisce, McKennie di testa, palla centrale. Ci prova anche Conceicao, alto. Al 25′ pareggia la Juventus. Cross di McKennie, la spizza David e Cambiaso è il più lesto di tutti ad anticipare Luis Henrique e a bucare Sommer. E’ 1-1 a San Siro. Fiammata Inter al 25′. Prima Zielinski con un pallonetto batte Di Gregorio, ma sulla linea salva Bremer. Ancora Inter pochi secondi dopo, Sucic semina il panico, palla in mezzo per Lautaro che calcia fuori.

Inter che colpisce un doppio palo ma al 42′ episodio clamoroso. Kalulu già ammonito va in contatto con Bastoni che simula la caduta. Per l’arbitro è fallo di Kalulu che viene ammonito di nuovo e quindi espulso. Juve in 10 e polemiche a San Siro.

Inizia la ripresa con la Juve che schiuma rabbia. Al 50′, tripla chance Juve, Cambiaso calcia, para Sommer, poi ci prova Locatelli, ancora centrale. Inter che con la superiorità numerica fa la partita come prevedibile. Chivu inserisce Calhanoglu.

Al 76′ segna l’Inter con Pio Esposito. Assist di Dimarco e Esposito che prende il tempo a tutti e trafigge Di Gregorio incolpevole questa volta. E’ 2-1 dei nerazzurri. La Juve però non demorde e trova il 2-2 con Locatelli, bel gol del capitano bianconero. L’Inter di riporta avanti e al 90′ trova il 3-2 con Zielinski,sinistro da fuori che batte Di Gregorio. L’Inter vince 3-2 e sale a 61 punti, la Juve resta a 46.

Foto: sito Inter