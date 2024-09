Zielinski: “Abbiamo giocato alla pari contro una delle squadre più forti al mondo”

Piotr Zielinki, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Prime Video dopo il pareggio contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Giocato alla pari contro una delle più grandi al mondo. Si poteva anche vincere, ma accettiamo il punto”.

Quanto era importante per te questa sfida? “Era importante esordire con questa maglia in Champions League. In questo campo non era facile, ma sono contento e ringrazio il mister per l’opportunità. Spero di averne tante altre”.

Foto: twitter Inter