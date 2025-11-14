Zielinski: “Abbiamo giocato alla pari contro una delle migliori nazionali di Europa”

14/11/2025 | 23:50:32

Piotr Zielinski , centrocampista dell’ Inter, è stato protagonista di una bella prova nel match di questa sera pareggiato dalla sua Polonia contro l’Olavda. Proprio il centrocampista dell’Inter ha parlato nel dopopartita con TVP Sport elogiando la prova collettiva: “Abbiamo giocato una grande partita, peccato aver subito gol subito dopo essere usciti dagli spogliatoi, ma ci sono state tante occasioni e grandi azioni. Possiamo dire di aver giocato alla pari contro una delle migliori squadre d’Europa”.

Sul ruolo di centrocampista difensivo: “Non è stato difficile, a dire il vero. Non ero l’unico ‘sei’; all’inizio c’era anche Sebek Szymański, poi è entrato Bartosz Kaputska. Anche Kuba Kamiński e Nico Zalewski sono stati bravissimi nei loro cambi, aiutandoci e rendendoci il lavoro molto più facile. Ovviamente, in partite come questa, contro squadre come questa, bisogna correre. Hanno molti giocatori bravissimi e amano avere la palla tra i piedi, il che richiede un lavoro difensivo, che però poi ti dà la potenza e la forza per creare occasioni. I Paesi Bassi avevano il loro piano di gioco. Noi avevamo il nostro. Lo abbiamo eseguito molto bene. Penso che siamo stati bravi sia in attacco che in difesa, a parte quella situazione in cui abbiamo dormito troppo. Ma stiamo andando nella giusta direzione”.

Foto: Instagram personale