Zielinski: “Abbiamo dimostrato la nostra forza. Napoli? Gara speciale”

22/10/2025 | 00:10:59

Piotr Zielinski, centrocampista dell‘Inter, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club, parlando così dopo il 4-0 in Belgio: “È sempre bello dimostrare la nostra forza e la nostra qualità, abbiamo sofferto un po’ all’inizio, ma sapevamo che loro sono un’ottima squadra, sono campioni in Belgio. Sapevamo che c’era tempo per mettere a posto le cose e lo abbiamo fatto, abbiamo vinto 4-0 e soprattutto ancora una volta zero gol subiti. Adesso ci sarà il Napoli, sua ex squadra. “Sappiamo tutti che è una partita speciale, ho giocato lì ed è stato bellissimo. Loro sono campioni in carica, ma cercheremo di vincere perché abbiamo bisogno di punti”.

Foto: X Inter