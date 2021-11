Zielinski: “A Varsavia l’ambiente sarà caldissimo, da anni sono i più forti in Polonia”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato in conferenza stampa assieme al mister Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia:

“Il gol di Salerno è stato importante per me ma soprattutto per la squadra, ho avuto qualche problema fisico a inizio stagione ma è già passato e ora sto tornando a giocare sui miei livelli”.

Sul Legia.

“Difficile da spiegare il loro cammino in campionato, da anni sono i più forti in Polonia e hanno giocatori buoni. Spero riusciranno a tornare sui loro livelli, ma a partire da dopo questa partita. L’ambiente sarà caldissimo, la tifoseria qui è di alto livello”.

