Zielinski: “A Barcellona possiamo giocarcela. Gattuso? Dal suo arrivo è cambiato qualcosa”

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 5 dopo il pareggio contro il Barcellona: “Siamo usciti per fare la nostra partita. A volte ci siamo abbassati un po’ troppo ma in generale abbiamo fatto bene, abbiamo tanta qualità nella nostra rosa ed un grandissimo allenatore. Dopo l’arrivo di Gattuso in panchina qualcosa è cambiato. Si poteva vincere stasera, a Barcellona possiamo giocarcela. Andremo per fare la nostra gara e passare il turno. Siamo stati attenti e compatti, peccato per il gol subito. Sono campioni, non puoi concedere nulla, ma non è ancora finita. Avremo le nostre occasioni, sono fiducioso”, le parole di Zielinski.

Foto: Twitter ufficiale Napoli