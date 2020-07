Zidane: “Vogliamo vincere la partita di domani. Non mi sento maltrattato, voglio far parte di questo club”

Zinedine Zidane parla in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid – Villareal. Con un successo, i blancos diventerebbero Campioni di Spagna con una giornata d’anticipo. Le merengues sono ad un passo dallo storico 34°titolo ma il tecnico vuole mantenere alta la tensione. Il tecnico francese presenta la gara con gli uomini di Javier Calleja:”È la prossima partita, quindi è la prova più dura. È una grande squadra. È sicuramente la più complicata”.

L’allenatore del Real non firmerebbe per due pareggi: “Siamo motivati per vincere la partita di domani”. Zizou è abile a dribblare le polemiche: “Non mi sento maltrattato. Sono motivato a far parte di questo club. Nulla cambierà ciò che dicono dall’esterno”. Su Gareth Bale: “Fai sempre la stessa domanda. A noi interessa la partita, come interessa a Gareth”.

Foto: Zidane Mundo Deportivo