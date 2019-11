Zidane: “Vinicius resta al Real, presto arriverà il suo momento. Bale? Crediamo in lui”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Alaves: “Sappiamo contro chi giochiamo e sappiamo che è una gara importante contro un rivale complicato. Vinicius? Non se ne va. Ora non è il suo momento ma arriverà presto. Benzema fuori dai migliori della UEFA? Non so se sia ingiusto ma dico solo che i madridisti sono orgogliosi di averlo qui. Hazard? Non so se ci sarà al Clasico, dipende da come evolverà la sua condizione. Bale? Credo con lui e penso anche la gente. Continueremo così perché il resto non deve influire sul suo gioco. Brahim e Mariano via a gennaio? Lo vedremo a gennaio, devono esser pronti adesso”, ha chiuso Zidane.

Foto: sito ufficiale Zidane