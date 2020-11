Zidane: “Tre punti chiave, sono molto contento”

Dopo l’importante successo ottenuto nel finale del suo Real Madrid ai danni dell’Inter, Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Sky:

“E’ stata una partita difficile, ma alla fine abbiamo trovato il gol vittoria, era una finale per noi come lo era per loro, tre punti importantissimi.

Girone ora in discesa? Assolutamente no, dobbiamo andare a giocare a San Siro e sarà dura anche lì, poi vedremo quello che succederà. Oggi era importante portare i tre punti e ci siamo riusciti, sono molto contento per questo.”

Foto: Twitter Ufficiale Real Madrid