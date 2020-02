Zidane: “Sterling grande giocatore, ma non è del Real. Ramos? Lo voglio sempre con me”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa parlando del futuro di Sergio Ramos e del possibile assalto a Sterling in estate: “Il futuro di Ramos? Voglio sempre Sergio con me. Lo vedo bene. I gol subiti? Non sono preoccupato ma significa che nelle ultime partite non abbiamo fatto così bene. Non dobbiamo rischiare anche perché quando abbiamo la palla possiamo fare molto male all’avversario. Sterling? Non posso parlare di un giocatore che non è mio. È un grande giocatore, non ho dubbi”, ha chiuso Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid