Zidane: “Spero Mbappè possa esserci con la Turchia. L’Italia? Li ho visti meglio all’andata ma oggi hanno vinto”

13/11/2026 | 00:03:28

Il commissario tecnico della Nazionale francese, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro l’Italia. Queste le sue parole:

“Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà, soprattutto a livello difensivo. Noi volevamo vincere la partita di questa sera per evitare questo meccanismo per domenica. Non ci siamo riusciti, dovremo vincere l’ultima partita con la Turchia, ma sarebbe stato comunque lo stesso obiettivo vincere stasera. Mbappé? Spero che ci possa essere, che possa giocare con la Turchia. È il programma, abbiamo deciso di non rischiare stasera perché aveva un problemino. L’Italia? Penso che hanno fatto la stessa partita dell’andata difensivamente, perché quello lo fanno benissimo. Con la palla tra i piedi li ho visti meglio all’andata, se devo dire il vero. Però oggi hanno vinto e non c’è niente da dire”.

Foto: X Francia