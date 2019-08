Zidane: “Sono contento dei giocatori che ho a disposizione. James…”

Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa in vista dell’esordio stagionale in Liga contro il Celta Vigo domani. Il tecnico dei blancos ha risposto alle molteplici domande sul mercato: “Sono contento dei miei giocatori e focalizzato, come loro, sul primo gioco. Ho il meglio, non ho dubbi. James? È in forma e sono contento di averlo a disposizione. Bale? Sembrava dovesse andare via e invece è rimasto. Conterò su di lui, è un giocatore importante”.

Foto: Mundo Deportivo