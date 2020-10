Zidane: “So di essere in bilico ma non mi preoccupo. Anche l’anno scorso lo ero e poi…”

Vigilia del clasico che si giocherà domani alle 16.00 al Camp Nou. In casa Real Madrid, ha parlato il tecnico Zinedine Zidane, molto in discussione dopo l’inizio disastroso e che cerca conferme dalla sfida con i rivali del Barcellona.

Queste le parole di Zidane: “Barcellona e Borussia Mönchengladbach decisive per il mio futuro? Sicuramente è così. Mi sento in discussione ed è giusto che sia così. So di essere in bilico, ma non sono preoccupato: non è la prima volta che si dice questo di me. Non è cambiato nulla, un anno fa era la stessa cosa, poi vincemmo la Liga. Non devo far altro che lavorare, a questo punto, dando il 100%, come del resto ho sempre fatto. Le critiche, quando fai male, sono normali”.

“E’ un momento difficile – aggiunge – ma possiamo uscirne. Se sento l’appoggio di Florentino Perez? Certo che si: sento all’appoggio del club e della squadra. Ho vinto tanto con questi giocatori e li difenderò fino alla morte”.

Foto: Sito uff. Real Madrid