Zidane: “Siamo preparati per il City. Bale ha preferito non giocare”

Vigilia di Champions League per il Real Madrid, impegnato domani nella sfida con il Manchester City. Il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha presentato la gara:“La squadra sta bene perché ci siamo preparati per questa partita. Sappiamo di essere in svantaggio ma è un’altra finale e proveremo a fare una grande gara”.

Sulle condizioni di Hazard e Marcelo: “Hazard ha accusato un po’ di fastidio a fine campionato ma ora sta molto meglio e penso che stia bene e con fiducia. Marcelo è come gli altri al cento per cento”.

Sulla mancata convocazione di Bale, Zidane ha spiegato: “Ha preferito non giocare e il resto è tra me e lui” . Infine sulla gara di domani, ha detto: “Non so cosa accadrà domani, ma sarà una bella partita tra due ottime squadre e questa è la cosa più importante. Conosciamo la situazione dal risultato dell’andata. Da qui alla fine sono quattro finali”.

Foto: sito ufficiale Real