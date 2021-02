Zidane: “Siamo in corsa per Liga e Champions. Lotteremo fino alla morte”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato alla vigilia della gara di Liga contro il Real Valladolid.

Queste le sue parole: “Ci sono ancora 45 punti in gioco e noi dobbiamo continuare a pensare solamente al nostro lavoro, senza guardare alla capolista Atletico Madrid o alle altre pretendenti. Bisogna trovare la motivazione giorno dopo giorno, preparando nel migliore dei modi ogni partita che ci aspetta. Siamo ancora in gioco sia per la vittoria del campionato che per quella della Champions, lotteremo fino alla morte per entrambe. Atalanta? Non ci penso ancora. Sarà una partita delicatissima ma la prepareremo da domani sera”.

