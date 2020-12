Zidane ritrova il Real: un autogol per sbancare Siviglia

Dopo qualche giorno in tempesta, il Real Madrid torna a sorridere in un pomeriggio complicato contro il Siviglia che rischiava di essere fatale a Zidane. I Blancos, in un primo tempo a reti bianche, sono riusciti a trovare la via del vantaggio grazie a un autogol di Bono che al 55′ ha mandato nella sua porta una palla sfiorata da Vinicius. Un gol pesantissimo per il tecnico francese che resta, almeno per ora, sulla panchina del Real.

Foto: twitter uff Real Madrid