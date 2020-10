Zidane rinasce nel Clasico: tris con Valverde, Ramos e Modric

Altro che crisi, il Real Madrid fa suo il clasico e si rilancia, dopo le critiche di queste settimane. Le merengues di Zidane sbancano il Camp Nou per 3-1. Una vittoria meritata per i blancos che hanno giocato una gara perfetta, concedendo poco, soprattutto nella ripresa, a Messi e compagni.

Real in vantaggio al 5′ con Valverde, subito pareggiato dal Barcellona con Ansu Fati all’8′. Messi ha la palla del vantaggio catalano ma Courtois compie una parata prodigiosa alla mezz’ora.

Nel secondo tempo, il Real Madrid fa suo con merito il clasico. Prima Sergio Ramos, su rigore assegnato dal var e poi nel recupero Modric, regalano il successo a Zidane su Koeman.

Una vittoria meritata per i blancos che scacciano via la crisi. In classifica il Real si porta a 10 punti, il Barcellona resta a 7, ma con una partita da recuperare.

Foto: Twitter Real Madrid