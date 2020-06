Zidane replica a Piqué: “Il Real non è favorito dagli arbitri. Ognuno pensi ai propri affari”

Zinedine Zidane replica a Gerard Piqué, difensore del Barcellona che nelle scorse ore aveva parlato velatamente di presunti aiuti arbitrali in favore del Real Madrid. Queste le parole del tecnico dei Blancos in conferenza stampa: “Ognuno può dire ciò che vuole ma non credo ci stiano favorendo. Ho una mia opinione sulle sue parole ma non ho intenzione di dire nulla. Ognuno pensi ai propri affari. E per noi l’unica cosa che conta è pensare alla sfida di domani. Se ci arriveremo ben preparati abbiamo ottime possibilità di portare a casa il risultato. E questa è l’unica cosa che mi interessa”, ha chiuso Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid