Zidane rassicura il Real: “Hazard? Può tornare per il finale di stagione”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi anche sulle condizioni di Eden Hazard, operato nei giorni scorsi: “Ho parlato con lui dopo l’intervento, sta bene. Ne è uscito alla grande, sta migliorando dal punto di vista dello stato d’animo. Speriamo che tornerà rapidamente in campo, ma non voglio cerchiare una data. Ma pensiamo di poterlo rivedere in campo prima che finisca la stagione”, ha confessato Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid