Zidane: “Preoccupato da tutti questi infortuni”

In conferenza stampa alla vigilia del primo derby stagionale, con la sfida all’Atletico Madrid nell’International Champions cup prevista per sabato, il tecnico del Real Zinedine Zidane ha fatto il punto sulla situazione infortunati, con Mendy e Asensio indisponibili. Preoccupa, in particolare, la condizione dello spagnolo. “Siamo colpiti, tanti giocatori gli hanno fatto sentire la sua vicinanza, è grave. Sostituirlo sul mercato? Al momento lavoro qui con i giocatori che ho a disposizione, vedremo quando torneremo a Madrid, Marco tornerà più forte. L’infortunio di Ferland è meno grave di quello di Asensio, ma non potrà allenarsi, tutti questi infortuni mi preoccupano. Sono cose che possono succedere durante un precampionato, vedremo se tornerà presto a disposizione”.

Sulla partita con l’Atletico: “Continueremo a lavorare, tentando di fare le cose nel modo giusto in campo. Credo che sarà una buona partita, sappiamo che i nostri avversari sono una squadra in forma. Seguiamo la linea del lavoro e della volontà di disputare un’ottima gare, mettendo minuti nelle gambe. Bale? Al momento è qui e si sta allenando con noi. Ceballos aveva bisogno di giocare di più, è un calciatore importante, gli auguro di disputare molte partite e facendo bene”.

Foto Marca