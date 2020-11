Zidane: “Possiamo fare grandi partite anche senza giocatori importanti. Tre punti fondamentali”

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di San Siro contro l’Inter:

“Abbiamo fatto una grande partita, c’era molto in ballo, siamo stati concentrati abbastanza per ottenere i tre punti.

Spirito diverso da Villarreal? Non credo, in quel caso ci hanno pareggiato al 75′, non si può sempre vincere, quando pareggi la gente inizia a criticarti. Stavolta abbiamo fatto un gol in più e così siamo riusciti a controllare meglio la gara. Sono felice per i ragazzi, hanno grande cuore, mi hanno mostrato carattere.

Stasera abbiamo dimostrato che possiamo fare grandissime partite anche senza giocatori importanti. Questi punti per noi sono fondamentali.

Maradona? Commentare questa notizia è difficile, triste per tutto il mondo, va al di là del calcio. Ricordo Diego nell’86’, avevo quattordici anni, il mio idolo era un altro, ma lui era un idolo vero per tutti. Uno spettacolo vederlo giocare, sono vicino alla sua famiglia e ai suoi affetti“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid