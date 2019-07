Zidane: “Pogba? Vedremo cosa succederà da qui alla fine del mercato”

Nella conferenza stampa di presentazione di Bayern Monaco-Real Madrid, il tecnico dei blancos Zinedine Zidane ha parlato anche del mercato e, in particolare, di Paul Pogba: “Io e il club abbiamo un piano, vedremo cosa succederà. Ci sono cose che vanno rispettate, noi vogliamo il giocatore. Sappiamo che può succedere di tutto fino al 31, possono eserci cambiamenti, uscite e anche entrate. Oggi siamo concentrati sulla partita, poi vedremo cosa succederà. Il club ha ben chiaro cosa fare e questo è importante”.

Il tecnico francese ha poi elogiato Eden Hazard: “Aveva bisogno di un club come il Real per migliorare, sappiamo che tipo di giocatore e siamo sicuri che sarà molto importante per noi. Si tratta di un calciatore che fa la differenza, cosa molto importante nel calcio di oggi. Lo ha già dimostrato e ora è nostro, ci sarà sicuramente qualcosa in più. Kubo? Un ragazzo giovane che sembra sia da noi da molto più tempo, sarà importante nel Real Madrid. James Rodriguez? E’ un giocatore dell’Atletico, non posso dire altro. Vedremo cosa succederà”.

Foto Marca