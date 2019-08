Zidane: “Per ora con noi ci sono Bale e Rodriguez, non Neymar. Ma tutto può cambiare”

Sconfitto ai rigori dalla Roma nella Mabel Green Cup, il Real Madrid torna a concentrarsi sulle trattative di mercato prima di iniziare la prossima Liga. Al termine della gara allo Stadio Olimpico, Zizou ha parlato alla stampa ed è stato interrogato sui tre nomi più caldi sia in entrata che in uscita, ovvero Neymar, Bale e James Rodriguez, con il colombiano che è da tempo un obiettivo del Napoli di Ancelotti. Queste le parole del francese: “Neymar? Questa è la rosa che abbiamo al momento e ora pensiamo a quello che abbiamo. Fino alla fine del mercato tutto può succedere. Bale e James? Sono due giocatori della nostra rosa, ma fino al 2 settembre tutto può accadere. James Rodriguez è un giocatore sotto contratto del Real Madrid, non è stato convocato ma tutto può cambiare. Conto sui miei giocatori, niente di più“.

Foto: sito ufficiale Real Madrid