Zidane: “Non sono pentito del mio ritorno. Le voci su Mourinho? Nessun fastidio”

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Siviglia-Real Madrid, il tecnico degli ospiti Zinedine Zidane ha commentato le voci che vorrebbero la sua panchina in bilico per lasciare il posto a un ritorno di José Mourinho. Queste le sue parole: “Non mi dà fastidio che si parli di Mou, funziona così. Non devo dire se mi disturba o no, questa è la situazione. In questo club qui perdi una partita e devi cambiare tutto. È difficile, ma è la realtà. Mi hanno insegnato a non mollare mai e a continuare a lavorare fino all’ultimo minuto. Farò quello che ho sempre fatto. Le critiche non mi sorprendono, fanno parte della vita. Abbiamo avuto periodi più complicati di così. Non sono pentito di essere tornato, il club mi ha sempre supportato. Quando non lo farà più, allora sarà meglio andare via“.

Foto: Marca