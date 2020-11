Zidane: “Non riusciamo a cambiare le dinamiche del gioco, siamo una squadra senza regolarità”

Dopo la sconfitta contro l’Alaves, Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato la gara. Queste alcune delle sue dichiarazioni come raccolto da Marca: “Vittorie? Non ho spiegazioni. E neanche per stasera, alterniamo momenti belli a momenti brutti. Quando segna un gol dopo tre minuti, le cose si complicano molto. L’altro giorno a Milano abbiamo fatto una bella partita. Ma oggi è la realtà. Quello che dobbiamo fare è continuare a lavorare, recuperare giocatori e cambiare le dinamiche. Non abbiamo regolarità. Iniziare così è il peggior modo di iniziare la stagione. Non siamo riusciti a cambiare le dinamiche di gioco e questo mi dà fastidio e preoccupazione. Devo trovare la soluzione con i giocatori, ma non la dirò qui. Non dobbiamo pensare solo al negativo. Dobbiamo anche vedere cosa siamo riusciti a fare bene e cercare di essere più regolari.”

Foto: sito uff Real