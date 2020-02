Zidane non molla: “Siamo arrabbiati, non a terra”

Nonostante la sconfitta interna subita in rimonta, il Real Madrid non molla. Lo stesso Pep Guardiola, allenatore del City, ha avvertito squadra ed ambiente sulle qualità indiscutibili dei Blancos che punteranno a ribaltare il risultato dell’andata.

“Siamo arrabbiati, ma lo spogliatoio non è a terra”, sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane al termine del match di Ottavi di Champions al Bernabeu, dove il Real era passato in vantaggio con Isco, prima di subire il doppio colpo del Manchester City firmato da Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne nell’ultimo quarto d’ora. “Sappiamo che il confronto dura 180 minuti. – ha commentato il tecnico francese – Avremmo pensato lo stesso anche in caso di vittoria. In quei cinque minuti abbiamo commesso solo due errori e a certi livelli li paghi”. Di certo, al ritorno il Real dovrà rinunciare all’esperienza e lo spessore in difesa di Sergio Ramos, espulso al minuto 86, ma il tecnico delle Merengues non fa drammi: “Questo è il calcio e non possiamo farci nulla, dobbiamo comunque provare a vedere le cose in maniera positiva. Ora dobbiamo pensare ad andare lì e fare risultato”.

Foto: Real Madrid website