Zidane: “Non impedirò a Bale di giocare a golf. Mercato? Può succedere di tutto”

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane è tornato a parlare della situazione di Gareth Bale. Queste le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid: “Non impedirò a Gareth, o a nessun altro, di giocare a golf. I calciatori sono grandi e vaccinati. Come sta? Nonostante i giorni di riposo, ha ancora qualche fastidio. Non riesce ad allenarsi con normalità. Mercato? Può succedere di tutto. Vedremo quando sarà il momento. Per ora penso ai miei giocatori”, ha chiuso Zidane.

