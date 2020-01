Zidane: “Non era facile vincere la Supercoppa e battere l’Atletico. L’espulsione di Valverde? Ha fatto il suo dovere”

Zinedine Zidane, ai microfoni di Marca, ha commentato il successo in Supercoppa contro l’Atletico Madrid: “L’espulsione di Valverde? È stato eletto miglior giocatore della finale e sono contento per lui perché ha fatto un ottimo lavoro. Ha fatto il suo dovere. Ha commesso un brutto fallo, ma ha fatto bene. L’importante è che si sia scusato con Morata. Abbiamo preparato bene la partita, non è stato semplice, siamo rimasti tranquilli. Abbiamo creato molto nel finale come sempre, non è mai semplice vincere un trofeo, soprattutto contro l’Atletico”.