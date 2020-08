Zidane non chiude le porte alla Nazionale: “Potrebbe accadere un giorno”

Non si tira indietro Zinedine Zidane alla domanda rivoltagli dal quotidiano La Provence su come si sentirebbe alla guida della Nazionale francese. Il tecnico dei Blancos ha un palmares di tutto rispetto con il Real Madrid, dalla Champions ai trofei nelle competizioni spagnole. Da qui la domanda sulla Francia allenata da Deschamps: “Sono un allenatore, sono francese e ho giocato per la Francia. Perchè non dovrebbe accadere? Lo stesso Deschamps lo sa, mi ha elogiato spesso e io ho vissuto bei momenti con la Francia. Potrebbe accadere un giorno”.

Foto: Sito Ufficiale Real Madrid