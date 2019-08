Zidane: “Neymar? Non so cosa succederà. Ma fino al 2 settembre…”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Valladolid. Il manager francese ha parlato anche di Neymar: “Parlo soltanto di giocatori che ho e domani è una partita importante, dobbiamo vincere. So che si parlerà di lui fino al 2 settembre. Ora non so cosa potrà accadere, so solo che domani abbiamo una partita molto importante”.

Foto: Marca