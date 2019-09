Zidane nella tana del Cholo: il derby di Madrid accende la Liga

Il derby di Madrid infiamma la Liga. Atletico e Real si affrontano stasera alle 21 al “Wanda Metropolitano” per la settima giornata del massimo campionato spagnolo. La sfida tra Colchoneros e Blancos è uno dei primi crocevia della Liga in questa stagione, un appuntamento da non fallire. L’Atletico è attualmente terzo con 13 punti in sei partite (quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta) mentre il Real, dopo il ko in Champions in casa del Psg, si è risollevato in campionato con due vittorie contro il Siviglia e l’Osasuna che l’hanno riportato in vetta alla classifica da solo. Simeone arriva dal successo a Maiorca, ma contro i cugini dovrà fare a meno di Morata, squalificato. Il Cholo dovrebbe mandare in campo i suoi con il suo classico 4-4-2: Oblak in porta, davanti a lui Trippier, Savic, Gimenez e Renan Lodi. A centrocampo la linea a quattro formata da Koke, Saul, Partey e Lemar. In attacco la coppia Joao Felix-Diego Costa. Zidane dovrebbe invece schierare i suoi con un più articolato 4-2-3-1. Courtois in porta, a fargli da schermo ci saranno Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Nacho. A centrocampo spazio a Casemiro e Kroos con Bale, James Rodriguez e Hazard sulla trequarti a supporto dell’unica punta, Benzema.

ATLETICO-REAL, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Partey, Lemar; Felix, Diego Costa.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos; Bale, James Rodriguez, Hazard; Benzema

Foto: Marca