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Zidane: “Mbappé non ci sarà domani. Mi piacerebbe allenare la Juve un domani”

11/11/2026 | 20:34:33

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Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia: “Mbappé? Non ci sarà domani sera con l’Italia. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Spero di averlo domenica. Se mi piacerebbe allenare la Juve un domani? Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre”.
foto x francia