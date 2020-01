Zidane, l’uomo dei record: da allenatore vince un trofeo ogni 19 partite

Un altro trofeo in bacheca per Zinedine Zidane. Con la Supercoppa di Spagna vinta ieri contro l’Atletico, il tecnico del Real ha alzato al cielo ben dieci titoli da allenatore in soli tre anni e dieci mesi complessivi (187 panchine). La media è da urlo: ogni 19 partite, Zizou vince una coppa. Ma non è tutto: Zidane è anche al quarto posto come allenatore con più titoli nello stesso club. Chiamatelo pure l’uomo dei record…

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid