Zidane: “Liverpool agli ottavi? Siamo in un buon momento, potremmo tranquillamente vincere”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League e del possibili confronto con il Liverpool: “Non sono preoccupato, potremmo tranquillamente vincere. Se arriviamo bene alle tre partite che ci rimangono prima di Natale possiamo fare tanto. Ci sono tre partite belle e difficili, ma sappiamo che stiamo bene. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare su questa strada per tornare in alto”.