Zidane: “L’Italia ha fatto la sua partita, il pareggio ci lascia male perché vogliamo sempre vincere”

02/10/2026 | 23:26:24

Zidane ha parlato ai microfoni Rai dopo la partita tra Italia e Francia: “Noi vogliamo sempre vincere ma anche l’Italia ha fatto la sua gara, il pareggio ci lascia male. Non so se è meritato, ma il calcio è così: se hai due opportunità, le devi fare. Sono contento di quello che abbiamo fatto, adesso dobbiamo riposarci e pensare alla prossima partita. L’Italia? Può fare ogni tanto una gara male, ma anche bene. Ha giocato bene in Turchia e stasera ha fatto la sua gara. Ha difeso bene”.

foto x francia