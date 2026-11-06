Zidane: “Lens umiliato 9-1? Non sono preoccupato per il calcio francese. In Doue rivedo qualcosa di me come giocatore”

06/11/2026 | 19:10:05

Zinedine Zidane ha annunciato questo pomeriggio la lista dei convocati per gli impegni di Nations League contro Italia e Turchia. Il CT dei Bleus, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di diversi temi.

Sull’umiliazione subita dal Lens contro il Como: “Non sono preoccupato per il calcio francese, Vedo buoni giocatori e buone partite. Poi, certo, bisogna essere vigili e porsi delle domande”.

Sull’addio di Fonseca al Lione: “Si tratta di una scelta frutto del suo cuore. Sarà molto dura per il Lione perché è un ottimo allenatore che aveva buone idee”.

Su Mbappé: “Può giocare in diverse posizioni, ma soprattutto nella sua posizione preferita. Ciò significa che lo vedremo agire da punta”.

Sull’ipotesi di vedere Zaire-Emery come terzino: “No, è bravo a centrocampo. Qua non siamo in un club. Questa è la Nazionale francese e quando seleziono un giocatore voglio vederlo nel suo ruolo”.

Su Doue: “Vedo un po’ di me giocatore in lui. Ciò che sta facendo è magnifico. Vuole migliorare, vincere titoli e ascolta con grande attenzione. Proprio come facevo io. Lo fa molto bene”.

Foto: Instagram FFF